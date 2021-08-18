غدًا.. عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد «شقة 6» لروبي

تعرض غدًا أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "شقة 6" للنجمة روبى على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك بعدما انتهى المخرج محمود كامل، من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بمسلسل "شقة 6"، استعدادًا لعرضه.

ينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائي الأيام الماضية.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه وجمع البوستر كافة أبطال العمل.

قصة مسلسل شقة 6



تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

أبطال مسلسل شقة 6



يشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.



وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفل غنائي بصحبة الفنان محمود العسيلي يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، وكان الحفل في مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان الماسة العلمين الغنائي في موسمه الثالث.

موعد طرح أغنية روبي الجديدة



وتستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة من ألبومها تحمل اسم "على سهوة" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان الملحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، وذلك بعد ان قامت مؤخرا بطرح أغنية "أمك وأبوك" المهداة لكل أم وأب، وهي عن البر بالوالدين ومن كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

واعتذرت روبي مؤخرا عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” وقرر مخرج العمل سامح عبد العزيز إجراء تغييرات شاملة على الابطال بعد اعتذار روبي وعدد من نجوم الجزء الأول.