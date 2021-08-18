حتى لا تقيد حريتهم..

يبحث كل شخص في العالم عن نصفه الأخر وشريك حياته، ولكن ليس من السهل ابدا التواق الفكري بين الناس فإيجاد الشخص المناسب والزواج منه حلم للجميع، لكن هناك آخرون يفضلون عدم خوض تجربة الارتباط نهائيا ويحبون العيش بمفردهم، وبسبب تدخل الأبراج الفلكية في رسم حياة الناس وتحديد شخصياتهم تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك “منى أحمد” عن مواليد أبراج يفضلون عدم الارتباط ويحبون العيش بمفردهم.

برج العذراء:

مواليد برج العذراء مثاليون ويميلون إلى التخطيط لحياتهم قبل وقت طويل من تخيلها، وهم خاصون جدًا بشأن خططهم، وسوف يتابعون كل شيء في قائمتهم مع أو بدون شريكهم إضافة إلى كل هذا لديهم مستوى عالي من السخرية علي نوع الشريك الذي يريدونه نظرًا لأنهم مثاليون للغاية، فإنهم يريدون أن يكون شخصهم مثاليًا من جميع النواحي وهذا ما لا يجيدونه ويعتقدون أن هناك الكثير من الامتيازات في كونهم اشخاص عزاب يعيشون بحريتهم.

برج العذراء

برج الثور:

يعتبر مواليد برج الثور أن الارتباط والزواج مثل السجن الكبير بسبب عيشهم مع شخص واحد فقط طوال حياتهم وقد يقوم بتقييد حريتهم، ويأخذ منهم استقلاليتهم ويجعلهم يعيشون كما يحلو له هو، لذلك يفضلون عدم الارتباط نهائيًا وعند إضطرارهم للارتباط والزواج، فمن المرجح أن تيكون شكل العلاقة العاطفية مع الشريك تمشي حسب قواعد محددة، لكي يضمنوا حريتهم، وإلا فقد يقومون بانهاء العلاقة ويتخلون وينفصلون عن الحبيب.

برج الثور

برج الحوت:

مواليد برج الحوت اشخاص مبدعين للغاية وغالبًا ما يستغلون وقتهم لتحقيق أقصى استفادة لأنفسهم إنهم ليسوا اجتماعيين للغاية وهذا هو السبب في أن هذه السمة تناسبهم تمامًا إنهم يحبون قضاء الوقت بمفردهم عندما يكون لديهم افكار يريدون تنفيذها، قد يؤدي الدخول في علاقة وسط حياتهم الصغيرة المثالية إلى تعطيل كل ما يقومون به.

برج الحوت

برج الأسد:

يشعر مواليد برج الأسد انهم محور الكون ويسلطون الضوء أكثر من اللازم على انفسهم ولا يحبون إعطاء الكثير من الاهتمام لأحد لذلك لا يقدرون على الارتباط بشخص أخر فضلا عن أنهم لديهم وسيلة لجذب انتباه الآخرين من حولهم وغالبًا لا يجدون الحاجة إلى تقييدهم بعلاقة مع أحد.