يبلغ قيمتها ربع مليون جنيه.. حبس سيدة سرقت مصوغات ذهبية في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهب بلغت قيمتها ربع مليون جنيه من داخل فيلا سكنية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة وندب خبير المعمل الجنائي لرفع البصمات.

تفاصيل سرقة ذهب بربع مليون من فيلا في التجمع

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة «عايدة.ح» تعمل في الفيلا وتترد عليها لتنظيفها، واتهمها أصحاب الفيلا بسرقة مصوغات ذهبية قيمتها ربع مليون جنيه من داخل محل سكنهم، فيما أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة، وقالت بأن أصحاب الفيلا يتهمونها بالباطل.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "وليد.ع"، يتهم فيه خادمة، بسرقة مصوغات ذهبية بمبلغ ربع مليون جنيه من داخل فيلته أثناء تنظيفها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وأنكرت ارتكابها لواقعة السرقة وقالت بأن أصحاب الفيلا يتهموها بالباطل، وتم اقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.