الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تستقر في مصر وترتفع عالميا

أسعار السكر بالأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

السكر
السكر

شهدت أسعار السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي المصري اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، بينما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء.

وشهد سعر السكر الأبيض استقرارًا في السوق المحلي اليوم حيث سجل نحو 8,100 جنيهًا للطن، بارتفاع نحو 100 جنيهًا عن أسعار يوم الاثنين 16 أغسطس 2021، كما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,500 جنيهًا، واستقر أيضًا سعر النشا الغذائي ليسجل 8,700 جنيهًا للطن.


تراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو: سكر  9.95 جنيهًا للكيلو، سكر فاخر 9.95 جنيهًا للكيلو، سكر كيلو 7.75 جنيهًا للكيلو.

شهد عقد أكتوبر للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، حيث سجل 20.06 سنت للرطل، بارتفاع قدره 0.04 سنتًا، وبنسبة ارتفاع 0.20%.

كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، ليسجل عقد تداول شهر أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 1.20 دولارًا عند 502.60 دولار للطن، و بنسبة ارتفاع 0.24%.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد نفت ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

وشدد على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وأن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد أن كانت تستورد السكر من الخارج.

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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