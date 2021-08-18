الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كلمة «عبدالغفار» في مؤتمر «نتيجة الثانوية».. رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، برداً وسلاماً على قلوب طلاب الثانوية العامة.

وقال عبدالغفار إن “كل أبنائنا مروا بظروف استثنائية قاسية جداً ليست على مصر فقط وإنما على مستوى العالم كله، لذلك فنحن نحيي اليوم وزارة التربية والتعليم على قدرتها في الانتهاء من الامتحانات بشكل ناجح في ظل ظروف صعبة ومرحلة مفصلية في حياة مصر”.

جاء ذلك بعد تخوف عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بسبب تدني المجاميع التي حصلوا عليها، لكن تصريحات التعليم العالي جاءت في الوقت المناسب، لتشكل نوعاً من الهدوء للأسرة المصرية.

ونال عبدالغفار إشادات واسعة من أولياء الأمور والطلاب، إذ قال مستخدمون على فيسبوك إن الدكتور خالد عبد الغفار وضع كل السيناريوهات للنتيجة وأعداد الناجحين ونسب المجاميع سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، والأعداد التي ستستقبلها الجامعات وتوافقها مع توصيات مختلف القطاعات مثل قطاع الكليات الطبية وغيرها.

وتعد مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار في مؤتمر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة هي الأولى من نوعها، حيث دائما ما يكون المؤتمر قاصراً على وزير التربية والتعليم فيما يعلن المجلس الأعلى للجامعات مؤشرات التنسيق والمقبولين في ضوء ما يصل إليه من نتائج من وزارة التعليم.

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الجيش المصرى

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