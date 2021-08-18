الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط

الانبا يؤانس
الانبا يؤانس

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من الكهنة والشمامسة والشعب القبطي بإيبارشية أسيوط.

ختام صوم العذراء مريم

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت المقبل صوم السيدة العذراء مريم، الذي بدأته يوم7 أغسطس الجاري ويستمر حتى 22 أغسطس.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يومياً صلوات القداسات والعشية خلال فترة الصوم، بنفس آلية حضور النهضات الروحية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية بالكنائس ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي بين المصلين، بحيث يجلس فرداً واحدا على المقعد الجماعي بالكنيسة.

كما تنظم الكشافة الكنسية حضور الأقباط بالكنائس خلال فترة النهضة الروحية، مع قيامها بقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو إحدى محطات العائلة المقدسة.

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