الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخبزين باعا 593 شيكارة دقيق مدعم بالسوق السوداء في شبراخيت

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة حملة تموينية للرقابة على المخابز والمحلات والأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، تحرير محضر لأحد المخابز بمدينة شبراخيت، وذلك لتصرفه فى عدد 405 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير محضر لأحد المخابز لتصرفه فى عدد 188 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم تحرير محضر لمخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن 15 جراما، و تم تحرير محضر لتجميع عدد 35 بطاقة تموينية ذكية، و تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- ضبط محل بقالة جمع 700 كيلو سكر تمويني 

كما تمكنت الحملة من ضبط محل بقالة حرة بمدينة شبراخيت  قام صاحبه بتجميع كمية من السلع التموينية وهى (700 كجم سكر تمويني، و612 زجاجة زيت تموينى، و 800 كجم أرز تمويني، و 200 كجم دقيق بلدي، و ضبط شيكارة دقيق بلدي مدعم كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي فر هاربا، وضبط وتحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وكذلك تم ضبط سيارة تانك بها 7000 لتر زيت مجهول المصدر،  وضبط أوراق تم التلاعب بها الخاصة بالشحنة ، وتم تحرير محضر ضد المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، كما تم المرور على مستودع الدقيق ومتابعة عمليات صرف الدقيق للمخابز وكذا تم المرور على مستودعات الغاز ومحطات المواد البترولية.

وزارة التموين مباحث التموين البحيرة التجارة الداخلية السلع الغذائية

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وائل لطفي

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