الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد استهلاك المياه.. تأهيل وتبطين  2276  كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،  الصادر في مارس من العام الماضي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات. 

يتم تنفيذ المشروع في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".


- رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه 


وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات المستهدفة، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  2276،654  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  7،564 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية.



- الأولوية في المشروع لقرى مبادرة "حياة كريمة"


 من جانبه قال المهندس محمد غانم،المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين.

 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ل " الدستور "، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يعطي أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

و يتضمن المشروع القومي تأهيل وتبطين  7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه ضمن المرحلة الآولى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه، حيث من المنتظر الإنتهاء منها فى منتصف  العام المقبل 2022.

وزارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع العام المقبل 2022 ضمن المشروع القومي مشكلة البطالة توفير فرص عمل وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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