الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. إليك مواعيد قطارات القاهرة- المنصورة- دمياط

قطار روسي
قطار روسي

تنشر «الدستور» مواعيد قطارات خط القاهرة- طنطا- المنصورة- دمياط، وذلك من أجل توفير كافة المعلومات عن مواعيد القطارات التسهيل على المواطنين إمكانية معرفة كافة المواعيد وفقا لأنواع القطارات المختلفة.

مواعيد قطارات دمياط  المنصورة  القاهرة

قطار رقم 808 المنصورة القاهرة سياحي موعد قيامه 03.45 صباحا/ مراكز.

قطار رقم 1152 المنصورة القاهرة روسي موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا/ محافظات. 

قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا/ مراكز.

قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا (لا يعمل أيام العطلات الرسمية).

قطار مباشر

قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا (طريق الشرق) قطار مراكز.

قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

قطار محافظات

قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا/ محافظات.

فرنساوي درجة أولى وثانية مكيفة.

قطار رقم 966 دمياط القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر/ مراكز.

قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 340 المنصورة القاهرة سياحي موعد قيامه الساعة 07.35 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة  المنصورة  دمياط:

قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

  طريق بنها الزقازيق/ مراكز.

قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا.

قطار محافظات

قطار رقم 967 القاهرة دمياط سياحي موعد قيامه الساعة 9.15 صباحا/ مراكز.

قطار رقم 807 القاهرة المنصورة سياحي موعد قيامه الساعة 11.45 ظهرا/ مراكز.

قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا/ مراكز.

قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا ( طريق الشرق ) قطار مراكز.

قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر ( لايعمل أيام العطلات الرسمية).

قطار مباشر

قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر/ محافظات.

فرنساوي درجة أولى وثانية مكيفة

قطار رقم 1153 القاهرة المنصورة روسي موعد قيامه الساعة 05.00 بعد الظهر/ محافظات

قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 339 القاهرة المنصورة سياحي موعد قيامه الساعة 09.15 مساء طريق بنها الزقازيق قطار مراكز.

قطار مواعيد قطارات اليوم القاهرة طنطا المنصورة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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