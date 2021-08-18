«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية خالية من كورونا

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية لغاية الآن".

وأظهر التقرير أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

في سياق متصل، كان من المفترض أن تتلقى كوريا الشمالية 1992000 جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا عبر نظام شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المشترك الدولي "كوفاكس"، في حين أن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي منحت مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.