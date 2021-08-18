«الجمهورية»: الإشادة الدولية بالاقتصاد المصرى شهادة بنجاح جهود بناء الإنسان

سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إشادة المؤسسات الدولية الاقتصادية الكبرى بالاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات ونجاحه في التعامل بمرونة مع جائحة كورونا والتوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والالتزام بــالإجــراءات الاحـتـرازيـة..

ووصــفت وكالة (فيتش) الاقتصاد المصري بأنه نقطة مضيئة بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف عدة سنوات واستئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وشددت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء بعنوان (ثقة دولية) على أن ثقة المجتمع الـدولـي في الاقتصاد المصري والمـنـاخ الآمن للسياحة والاستثمار ومد جسور التعاون مع كافة الدول لمواجهة جائحة كورونا.. إنما يجسد بوضوح نجاح الرؤية المصرية الشاملة لخطوات الإصــلاح الاقتصادي والبرامج التنموية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين كافة الخدمات خاصة في الريف المصري الذي يشهد طفرة غير مسبوقة لتوفير حياة كريمة لأكثر من 58 ٪ من سكان مصر يعيشون في القرى.

واعتبرت الصحيفة أن عودة النشاط السياحي إلى المناطق الأثرية والسياحية وتدفق الأفـواج السياحية إلى مصر.. انطلاقة جديدة نحو الأفضل.. وثقة مضاعفة من المجتمع الدولي في مصر وما تنعم به من أمن واستقرار.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.