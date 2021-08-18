فرنسا تعلن عن إدانة عرض قناة محلية فيلما مناهضا للإجهاض

دانت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون المساواة بين الجنسين إليزابيت مورينو عرض قناة تلفزيونية فرنسية خاصة الفيلم الأمريكي "أنبلاند"، المندد بالإجهاض.

واعتبرت مورينو أن "قناة (سي 8) تظهر من خلال موافقتها على عرض هذا النوع من البرامج تضامنا مع الحركات المناهضة لحرية الاختيار، وتقترف ذنبا مرتبطا بجريمة إعاقة الحقوق القانونية المدانة في بلدنا".

وأشارت إلى أن "الفيلم يعرض مغالطات علمية ويضلل المشاهد بما لا يقبل الشك".

وأضافت: "أدين بأشد العبارات عرض الفيلم الذي يشكل أداة دعائية بغيضة ضد الإجهاض".

ويروي فيلم "أنبلاند" الخيالي قصة عن تحول امرأة من إحدى كوادر خدمات تحديد النسل في الولايات المتحدة إلى ناشطة ضد الإجهاض.

وحقق الفيلم نجاحا غير متوقع لدى عرضه في الولايات المتحدة في ربيع 2019، لكنه أثار أيضا انتقادات حادة من جانب من شككوا في صحة الروايات التي يروج لها العمل، خصوصا من خلال مشهد الإجهاض الذي يظهر جنينا يحاول مقاومة الموت داخل رحم أمه.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم حتى الآن إعطاء 81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في فرنسا.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 559 ألفا و759 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 32 أسبوعا.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 48ر6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 112 ألفا و810 حالات.



وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و29 أسبوعا.



ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.