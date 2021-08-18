كليمكين يرى تهديدا فى اللقاء بين أنجيلا ميركل وزيلينسكى

قال وزير خارجية أوكرانيا السابق بافيل كليمكين، إن المحادثات بين رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تشكل تهديدا جديا، حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية.

وحسب كليمكن، قد تتمكن ميركل من إقناع زيلينسكي بتقديم تنازلات وقبول حلول وسط، غير مقبولة لأوكرانيا.

وأضاف كليمكين: "ستقول المستشارة للرئيس زيلينسكي: فلاديمير، كما ترى، سأرحل قريبا. أنا من أشد المعجبين بأوكرانيا. وأنت لا تعرف كيف ستتصرف الإدارة الألمانية المقبلة، ومن سيكون ضمن حكومة ألمانيا القادمة. من الأفضل أن تتفق معي وفقا لهذه الشروط".

ويرى كليمكين، أن هدف المستشارة، يكمن في تحقيق استقرار الوضع حول أوكرانيا، من أجل ضمان أمن أوروبا العسكري وفي مجال الطاقة.

وقال: "أعتقد أنه قبل الاجتماع مع ميركل، على زيلينسكي أو أي شخص آخر من فريقه، حتما الاتصال بالأمريكيين والاتحاد الأوروبي والبولنديين وبناء صيغة واضحة للعبتنا".

في وقت سابق، أعلن كليمكين أن المستشارة خلال زيارتها لأوكرانيا، ستطرح المسائل المتعلقة بمشروع "السيل الشمالي-2"، والوضع في دونباس. ونوه بأن سبب زيارة ميركل لروسيا، قبيل اجتماعها مع زيلينسكي، يعود إلى ضرورة الاتفاق مع فلاديمير بوتين على خيارات حول "السيل الشمالي-2"، ونقل الغاز عبر أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية، ستزور موسكو في 20 أغسطس، وكييف في 22 أغسطس.

وعلى صعيد آخر، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة، وذلك في تعليقها على فضيحة التجسس من خلال نظام "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وقالت المستشارة في المؤتمر الصحفي الصيفي السنوي لها: "من المهم ألا تقع البرمجيات المصممة لحالات معينة في الأيدي الخطأ.. ولا ينبغي بيعها للبلدان التي قد لا تتوفر فيها مراقبة قضائية على مثل هذه الهجمات"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.