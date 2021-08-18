مسؤول أمنى غربى: أكثر من 2200 دبلوماسى ومدنى تم إجلاؤهم خارج كابل

أعلن مسؤول أمني غربي أنه تم حتى الآن إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر في كابل، اليوم الأربعاء: "لم يتضح بعد موعد استئناف الرحلات الجوية المدنية من كابل".

وأعلن البيت الأبيض سابقا عن إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان أمس الثلاثاء.

و كان مطار كابل الدولي شهد تدفق آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان يومي الأحد والاثنين بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل، حيث سادت الفوضى وسقط ضحايا، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.