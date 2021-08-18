رئيس الوزراء البريطانى: سنستقبل 20 ألف لاجئ أفغانى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني "على المدى الطويل"، بينهم 5 آلاف في السنة الأولى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال جونسون: "نحن مدينون لجميع الذين عملوا معنا لجعل أفغانستان أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية، والعديد منهم، وبخاصة النساء، بحاجة ماسة إلى مساعدتنا".

وأضاف أنه "فخور بأن بريطانيا تمكنت من وضع هذه الآلية لمساعدتهم وعائلاتهم على العيش بأمان في بريطانيا".

ومن المقرر أن يعرض جونسون هذه الآلية الجديدة صباح الأربعاء على النواب الذين اختصروا إجازتهم الصيفية لمناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم.

وتهدف الآلية الجديدة التي أعلن عنها جونسون، لاستقبال 5 آلاف مواطن أفغاني في السنة الأولى، من "المهددين بالأزمة الحالية"، ولاسيما النساء والفتيات والأقليات الدينية، حسب وزارة الداخلية.

ولم تحدد الحكومة متى ستستكمل استقبال الـ20 ألف أفغاني، مشيرة فقط إلى أن هذا الأمر سيتم على "المدى الطويل".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.