الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 266 طن قمامة ومخلفات من قرى المحلة الكبرى بالغربية

إزالة قمامة
إزالة قمامة

قال محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 266 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة و التخلص منهم، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- رفع 127 طن قمامة من مركز قطور 

فيما أوضح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 127 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع، والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت على الحملة منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عددًا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

لتحسين نظافة الطوارئ الوحدات المحلية إزالة 266 طن قمامة ومخلفات من قرى المحلة الكبرى محافظة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية نائب محافظ الغربية رفع كفاءة مستوى النظافة التواصل الدائم الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة استمرار حملات النظافة حل مشكلات المواطنين قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ورفع مستوى النظافة رفع تراكمات رئيس مركز مستوى النظافة غرف العمليات

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