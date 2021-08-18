الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان مبيدات زراعية و220 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بالبحيرة

ضبط مبيدات زراعية
ضبط مبيدات زراعية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وأسفرت الحملة التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة،  عن ضبط ٣ أطنان من عبوات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، وضبط ٢.٥ طن أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع، وضبط ٢٢٠ عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام داخل أحد المحلات.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارٍ العرض على النيابة العامة.


كما قامت حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، والعقيد رئيس مباحث التموين بالبحيرة أسفرت عن ضبط سيارة تانك بها 7000 لتر زيت أولين مجهول المصدر وضبط أوراق تم التلاعب بها الخاصة بالشحنةوتم تحرير محضر ضد المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. 

كما تم المرور على مستودع الدقيق ومتابعة عمليات صرف الدقيق للمخابز وكذا تم المرور على مستودعات الغاز ومحطات المواد البترولي.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،  بالاستمرار فى أعمال الرقابة التموينية والمتابعة على المحلات والأسواق العامة داخل نطاق جميع مركز ومدن محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الحد من التلاعب في المواد الغذائية المختلفة والتأكد من عدم المساس بالدعم، أو التلاعب به. 

محافظة البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية

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وائل لطفي

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