حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 18 أغسطس 2021
قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الابراج الفلكية ليوم ١٨ اغسطس ٢٠٢١ على النحو التالي.
برج الحمل:
مهنياً: تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل.
عاطفياً: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها.
صحياً: خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية.
ومن مشاهير هذا البرج: أحلام المستغانمي.
برج الثور:
مهنياً: تشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.
عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه.
صحياً: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعاً منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ.
ومن مشاهير هذا البرج: حسن الرداد.
برج الجوزاء:
مهنياً: تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك.
عاطفياً: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء.
صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك.
ومن مشاهير هذا البرج: زبيدة ثروت.
برج السرطان:
مهنياً: تعيش يوما متقلبا وغير مناسب لذلك لا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه.
عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.
صحياً: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
برج الأسد:
مهنياً: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.
عاطفياً: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة.
صحياً: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.
ومن مشاهير هذا البرج: رامي عياش.
برج العذراء:
مهنياً: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعيناً ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دوراً كبيراً في تطوّرك.
عاطفياً: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل.
صحياً: لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة.
ومن مشاهير هذا البرج: إيمان العاصي.
برج الميزان:
مهنياً: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية.
عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها.
صحياً: لا تكن متهاوناً أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية.
ومن مشاهير هذا البرج: بيلا حديد.
برج العقرب:
مهنياً: يوم جيد يجعلك تنتقل الى مرحلة التغيير والجديد المتنوع تساعدك التاثيرات الفلكية الغنية والدسمة وتقدم لك الطاقة والنشاط.
عاطفياً: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة.
صحياً: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.
ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.
برج القوس:
مهنياً: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.
عاطفياً: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما.
صحيـاً: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك.
ومن مشاهير هذا البرج: براد بيت.
برج الجدي:
مهنياً: وصول القمر الى برجك يجعلك تعيش انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفياً: الوضع يتطلّب منك تفهّماً للحبيب ولمواقفه، حرصاً على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.
صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.
برج الدلو:
مهنياً: انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجدي يتحدث عن أمور معقدة، وتعيش تأجيلاً لبعض الأعمال، لكن مشاريعك تسير بالاتجاه الصحيح.
عاطفياً: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان.
ومن مشاهير هذا البرج: يوسف شاهين.
برج الحوت:
مهنياً: إن الجو العام في هذا اليوم سيكون نشيطاً وفعّالاً وسريعاً مع توقّعات بمفاوضات مالية من قروض أو مساعدات أو بحث بالرواتب.
عاطفياً: الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.
صحياً: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب إرادة قوية.
ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.