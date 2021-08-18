«تموين الغربية» تشن حملات تفتيشية لمكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حملة تموين الغربية

وتم ضبط بقال تمويني بناحية شبرابابل مركز المحلة الكبرى، يقوم بتجميع سلع تموينية تم تقديرها بمقدار 2 طن وأربعمائة وثمانون كيلو جرام سكر، وعدد سته وعشرون زجاجة زيت تمويني بغرض وإعادة بيعه في السوق السوداء، والتي تقدر بمبلغ عشرون ألف وتسعمائة وثمانية جنيهًا، وتحرر عن ذلك محضر جنحة بمركز شرطة المحلة الكبرى، و العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونجحت حملة شنتها إدارة طنطا، في وقت سابق، في ضبط 55 ألف عبوة دواء لعلاج الحلق غير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

حملة تموين الغربية

كما نجحت إدارة تموين السنطة، في ضبط سيارة محمل عليها 10 شكاير دقيق مدعم محظور تداولها بالأسواق، ما يعادل نصف طن دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدقيق المضبوط لحين تصرف النيابة، كما تم تحرير عدد مخالفتين لمخبزين بعد ضبط 6 شكاير دقيق من الحصة المنصرفة لها.

وكذلك تم ضبط 1110 أقراص مبيد حشري سام ومحظور تداوله، و53 عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملة تموين الغربية

كما تم ضبط محل بقالة تموين (جمعيتي) بناحية مركز طنطا يقوم بتجميع سلع تموينية عبارة عن مائة وثمانية وستون كيس مكرونة وثلاثمائة وعشرون كيلو سكر لإعادة طرحه وبيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر جنح بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكانت إدارة تموين كفر الزيات، قد نفذت حملة تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، حيث تم التوجه إلى قرية دلبشان، وتم ضبط أحد مصانع المنظفات المغشوشة.

حملة تموين الغربية

كما نجحت في ضبط المسؤول عن مصنع لمزاولة نشاط تصنيع المنظفات والمطهرات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا استخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، وكذا تصنيع وتعبئة منظفات ومطهرات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، واستخدام علامات تجارية مقلدة ووهمية، وتم ضبط 5 أطنان منظفات عبارة عن «كلور، فلاش، صابون سائل، معطرات جو، كحول، مواد خام»، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.