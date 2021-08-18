واشنطن: إجلاء أكثر من ألف شخص من الأراضى الأفغانية اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الطائرات العسكرية الأمريكية أجْلت أكثر من 1000 شخص من الأراضي الأفغانية.



وحسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قوله "إن الرحلات الجوية التابعة للجيش الأمريكي أجْلت تقريبًا أكثر من ألف شخص، من بينهم 330 مواطنًا أمريكيًا ومقيم دائم"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أجلت بذلك حتى الآن أكثر من 3 آلاف شخص، بما في ذلك الموظفين.



وأوضح المسئول الأمريكي أن واشنطن نقلت حوالي 2000 مهاجر أفغاني خاص إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.