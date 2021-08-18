المغرب يعتمد تلقيح الحوامل ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن وفاة 15 امرأة حامل منذ بداية أغسطس الجاري، جراء الإصابة بفيروس كورونا، موجهة بسريع عملية تلقيح جميع النساء الحوامل.

واستند قرار وزارة الصحة إلى مذكرة اللجنة المغربية العلمية للتلقيح بأنه سيتم استعمال اللقاح بالفيروس معطل المفعول لصالح الحوامل في الأشهر الأولى، واستعمال جميع أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المغرب بالنسبة إلى الحوامل في الربع الثاني والثالث من الحمل.

واعتمدت المذكرة على البيانات الدولية الجديدة التي أظهرت، أن إصابة النساء الحوامل بفيروس كورونا مرتبطة بخطر مرتفع بالتعرض للإجهاض وتسمم الحمل والولادة المبكرة وموت الجنين داخل الرحم والولادة القيصرية المستعجلة.

وأشارت الصحة المغربية، أن عددًا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بعدة دول حذرت من أن العدد الحالي لحالات الحوامل المصابة بكورونا مقلق، ويحتمل أن ذلك مرتبط بالمتحور دلتا وضعف تغطية التلقيح لدى النساء الحوامل.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.