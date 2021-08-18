الدفاع المدنى ينقذ بيروت من كارثة جديدة

تمكنت عناصر الدفاع المدني بلبنان من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بطريق الجديدة بالعاصمة بيروت لينقذ المنطقة والمتواجدين فيها من كارثة حال وصول النيران لخزانات الوقود الخاصة بالمحطة.



وتلقى الدفاع المدني بلاغات تفيد باندفاع النيران في مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، فتوجهت فرق من فوج إطفاء بيروت على الفور لإخماد الحريق الذي بدأ في الانتشار.



وطالب العاملون بالمحطة وعناصر الجيش المواطنين بالابتعاد فورا عن مكان الانفجار بعد أن تبين وجود كميات من الوقود مخزنة داخل المحطة الكهربائية والتي تقوم بتشغيلها بعد أن اقتربت ألسنة النيران منها، خشية وقوع ضحايا وأضرار كبيرة بمحيط المحطة بالعاصمة بيروت على غرار ما حدث في كارثة انفجار خزان الوقود ببلدة التليل بعكار في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأحد.



ويعمل حاليا رجال فوج إطفاء بيروت على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 1147 مقيما و31 وافدا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 584896 حالة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها - تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 7988 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

وتلقى 8611 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، أمس، فيما تلقى 9716 مواطنا الجرعة الثانية.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.