محافظ قنا: افتتاح 4 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إنه سيتم افتتاح 4 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كورونا للمسافرين للحد من التكدس على المراكز الثلاثة المعلن عنها من قبل.

وأعلن «الداودي»، في سياق تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، عن موافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على تزويد مراكز لقاحات كورونا في المحافظة بـ45 جهاز لاب توب، و45 طابعة و6 قارئ ذكي وزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة من 15 إلى 45 فريقًا متنقلً،ا وتكليف وكيل وزارة الصحة بقنا بتزويد جميع المراكز بالكوادر البشرية المدربة للتخفيف عن المواطنين.

وفي سياق متصل تابع محافظ قنا حتى اللحظة عمليات إعطاء اللقاح للمسافرين من مكتب صحة قنا وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.