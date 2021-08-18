الثالث علمى علوم على مستوى الجمهورية: لم أحدد ساعات معينة للمذاكرة

قال محمد أمين فيصل الحاصل على ترتيب الثالث علمي علوم على مستوى الجمهورية في إمتحانات الثانوية العامة، والمقيم بكفر مصيلحة التابعة لمدينة شبين الكوم، إنه لم يحدد ساعات معينة للمذاكرة ولكن كان يحدد كمية من المنهج للمذاكرة يوميًا.

وأضاف أنه أثناء الدراسة أصيب بفيروس كورونا هو وأفراد عائلته والتي انتهت بوفاة جده والذي أثر رحيله في نفسيته كثيرًا.

وقدم محمد نصيحه لكل الطلاب وهو أن الإنسان يجب أن يؤمن بنفسه وقدراته، ولا يقارن نفسه بأحد، كما أكد أن لوالديه دورا كبيرا في مساندته.

وأشار الدكتور أمين فيصل اللقوه والد محمد ، أنه يعمل دكتور عيون ووالده كان يعمل دكتور جراحه، وأنه يتمنى أن نجله يصبح في مكانه علمية أفضل منه، وهذا ما حققه الله له فعلا بالفعل وأصبح نجله ثالث الجمهورية وسوف يتمكن من تقديمه للكليه التي ينتمي إليها وهي كلية الطب.

وأشار محمد إلى أن والدته تعمل دكتورة وكانت دائما ما تدعمه وتشجعه، كما أشار إلى أنه ترك متابعة السوشيال ميديا ومشاهدة ماتشات كرة القدم التي كان شغوف بها كثيرًا حتى يستطيع التركيز أكثر على دروسه ومذاكرته.

وعلى صعيد متصل قدم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ، خالص التهاني القلبية للطالب محمد أمين فيصل اللقوة من أبناء محافظة المنوفية والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم.