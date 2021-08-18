الرئيس العراقى برهم صالح يكشف عن مشروع قانون عقوبات جديد

كشف الرئيس العراقي برهم صالح، عن مشروع قانون عقوبات جديد، مؤكدًا أن المشروع يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور.

وقال صالح - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة.. وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع قانون العقوبات الجديد"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ 50 عامًا على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، مؤكدًا أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.

وعلى صعيد آخر، كشفت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، عن أنها تمكنت من العثور على قذائف هاون وصواريخ قاذفة خلال عملية استباقية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ـ في بيان: بأن "قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش وتطهير قرى عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى والرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل".

وذكرت أن العمليات أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون مختلفة الأنواع، و2 صواريخ قاذفة ضد الدروع.

وأضافت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أنه تم التعامل مع هذه القنابل والصواريخ المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي شمالي بغداد.

ويأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.