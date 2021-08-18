الرابع مكرر بالثانوية: «الالتزام بالعلاقة مع الله مهم.. وطموحى الالتحاق بهندسة الكمبيوتر»

قال الطالب عبد الله أيمن محمد سمير، ابن محافظة أسوان، بمدرسة أحمد طه حسين، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة “علمي رياضة”، إنه كان يتوقع أن يحصل على مجموع عالٍ، ولكن لم يكن في مخيلته أن يحقق مركزًا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه استيقظ يوم ظهور النتيجة مع أذان الفجر، وظل مستيقظًا حتى أذان الظهر وتوجه للنوم بعد شعوره بالتعب.

وأضاف عبدالله لـ«الدستور» أن والدته وشقيقه الأكبر تابعا البث المباشر لإعلان وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، وعند مشاهدتهم لاسمه وترتيبه الرابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة توجها إليه حتى يستيقظ ويعرف، قائلًا: «جه هو والدتي صحوني قالولي الخبر، قومت اتخضيت بعد ما قالولي كنت متفاجئًا من الفرحة ولقيت قرليبي وأصحابي بيباركولي».

وأوضح أن وقت ظهور النتيجة والده كان منشغلا بعمله كمدرس مساعد بكلية تربية رياضية، ولم يكن يعرف بحصوله على مركز ضمن أوائل الجمهورية، ولكن والدته تواصلت معه وأخبرته، ومن شدة فرحته كان لايصدق، قائلًا: "والدتي قالتي أنا كنت متوقعة تجيب مجموعًا عاليًا بس متوقعتش أكون من أوائل الجمهورية".

وأكد أن نظام استذكاره خلال السنة كان يوجد به اختلاف في عدد الساعات على حسب ظروف اليوم، هناك بعض الأيام كان يذاكر بها فترة قليلة من الممكن أن تتراوح ساعة، وأخرى من الممكن أن يصل وقت مذاكرته لـ10 ساعات حتى يستطيع الانتهاء من كافة الدروس بشكل جيد.

وتابع لـ«الدستور» أنه استذكاره الدروس الخصوصية عبر تقنية الأونلاين في 4 مواد فقط وهي الكيمياء، واللغة الإنجليزية، والألمانية، والعربية، وأما باقي المواد كان يعتمد في استذكاره على المنهج الدراسي فقط، والمنصة التعليمية، واليوتيوب.

وأشار إلى أنه لم يكن الأول من عائلته الذي يحصل على مجموع كبير في امتحانات الشهادة الثانوية، ولكن سبق وحصل شقيقه الأكبر على الترتيب الأول على مدرسته، والتحق بكلية الطب، وأما باقي أشقائه مازالوا يدرسون بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ولفت أنه يفضل مجال الحاسبات والكمبيوتر بشكل كبير، وأنه سيلتحق بكلية الهندسة قسم الكمبيوتر، أو كلية حاسبات ومعلومات، حيث يريد الالتحاق بأي كلية لها علاقة بهذا المجال، نظرًا لشغفه وحبه لها.

وقدم نصيحة لجميع طلاب الثانوية العامة لكي يتخلصوا من التوتر في هذه المرحلة، لابد أن يلتزموا بالصلاة والأمور الدينية، ليساهم ذلك في التخفيف من الضغوط النفسية، وتحسين علاقته مع ربنا، حيث إن التزامه بصلاته ساعده كثيرًا، قائلًا: «لازم اللي بيذكر يدرك إن دي دنيا ويحسن علاقته بربنا وأن نتيجته في الثانوية العامة مش هتنفعه في الآخرة، وبعدها هيلاقي الراحة النفسية موجودة معاه مش بتسيبه».



وفور إعلان نتائج الثانوية العامة، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالاتصال التليفونى بالأوائل من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم الدراسى، حيث حصل الطالب محمد هانى أحمد محمد بمدرسة السلام أكاديمي على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة، كما حصل الطالب عبد الله أيمن محمد سمير بمدرسة أحمد طه حسين على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة.



وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية للطالبين لرفعهم اسم أسوان عاليًا وسط أوائل الثانوية العامة لأول مرة تاريخها ليكون طالبين من الأوائل، حيث كان آخر طالبة من أسوان قد حصلت على الأول مكرر في عام 2016 وهى أسماء عبد الله محمود، كما قدم المحافظ التهنئة لأولياء أمور الطالبين وسط فرحة أسرهم بهذا التفوق العلمي، موجهًا الشكر لهم على دعمهم ودورهم البناء في تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذى سيكون موضع تقدير واهتمام، حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.



الرابع مكرر بالثانوية العامة برفقة أسراته