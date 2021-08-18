«يانصيب اللقاح» فى أمريكا تستقطب المناهضين وتوفر ملايين دولارات الرعاية الصحية

أكدت ولاية أوهايو الأمريكية إسهام برامج اليانصيب المرتبطة بتلقي لقاح كورونا في تشجيع مزيد من الأمريكيين المناهضين لتلقي اللقاح على التحصين، فضلاً عن توفير 60 مليون دولار جراء عدم الضغط على القطاع الطبي.

وأوضح أحدث إصدار لدورية "الإيكونوميست" أن برامج "يانصيب اللقاح" والتي بموجبها يدخل من تلقى اللقاح في قرعة قد يفوز من خلالها بمليون دولار لكل 5 أشخاص، وفرت تكاليف 5 آلاف يوم من تكاليف العناية المركزة.

وذكرت "الإيكونوميست" أن عددا من الولايات الأمريكية نزعت إلى نهج تشجيع مناهضي اللقاح عبر تحفيزهم ببرامج قرعة اليانصيب أملا في اتساع رقعة الحاصلين على اللقاح.

وأشارت في تقريرها إلى أن ولاية أوهايو في يوم 12 مايو، أعلن حاكمها مايك ديواين إطلاق برنامج "فاكس-ايه-مليون" في الفترة ما بين 26 مايو و23 يونيو، إذ سمح للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أي لقاح لفيروس كورونا الاشتراك في يانصيب يكافئ ما قيمته مليون دولار لكل خمسة أشخاص، وتقديم منح دراسية كاملة بجامعة أوهايو العامة لخمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وذكر التقرير أن المبادرة التي كلفت ولاية أوهايو 5.6 مليون دولار، وفقًا لدراسة جديدة ، وفرت حوالي 66 مليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى آلية قياس نجاح المبادرة التي اعتمدت على قياس أعداد المحصنين باللقاح قبل وبعد طرح برنامج الحوافز، بينما أكد الباحثون أن أعداد المحصنين تسارعت بوتيرة مرتفعة في أعقاب برنامج "يانصيب اللقاح".

وفي مسعى للتأكيد على نجاح برنامج "يانصيب اللقاح"، أكد التقرير ارتفاع نسبة المحصنين بلقاح كورونا بنسبة 1.5 في المائة بواقع 82 ألف شخص خلال فترة قرعة يانصيب اللقاح.

وسجل التقرير ملاحظته بتراجع معدل العدوى والإصابة بولاية أوهايو، فضلا عن تراجع التردد على وحدات العناية المركزة بنسبة 1.3٪ التي تتكلف 13500 دولار في اليوم الواحد، كما تمكن برنامج يانصيب أوهايو من تجنب 66 مليون دولار من رسوم المستشفيات، ولا يشمل هذا الرقم الفوائد الاجتماعية الإضافية لحالات كورونا التي تم تجنبها ، مثل عدد أقل من الأشخاص الذين يعانون من كورونا وتراجع الوفيات.

وأوضح التقرير إقدام حكام 19 ولاية أخرى على اقتفاء أثر ولاية أوهايو، وقدموا جوائز نقدية تصل إلى 5 ملايين دولار في نيومكسيكو ونيويورك في يانصيب اللقاحات.

وفي يوليو، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع الولايات إلى تحفيز الأمريكيين الذين تم تطعيمهم مؤخرًا بما قيمته 100 دولار لكل شخص، بينما حذر التقرير من تقديم برامج سخية لراغبي التطعيم ما يزرع الشك والريبة واستدعاء نظريات المؤامرة، ويُنظر إليها على أنها "رشاوى شريرة" لدى راغبي التطعيم للدخول في قرعة اللقاح، وختم التقرير بالقول: "رغم ذلك تشير تجربة ولاية أوهايو إلى أن برامج اليانصيب على اللقاحات يمكن أن تكون واحدة من أكثر الآليات فعالية من حيث العوائد والتكلفة".