الثالث مكرر علمى علوم: النتيجة كانت مفاجأة وطموحى الطب

أعرب أحمد طارق عبد الظاهر، الثالث مكرر جمهوري، بأوائل الثانوية العامة، والذي حصل على مجموع 402 درجة، عن سعادته بالحصول على مركز ضمن الأوائل برغم الصعوبات التي واجهت الطلاب هذا العام.

وأضاف الطالب بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين فرنسي، في بث مباشر أجرته الدستور معه اليوم عقب إعلان اسمه ضمن أوائل الثانوية العامة، أن حصوله على مركز ضمن أوائل الثانوية العامة كان مفاجأة بالنسبة له، حيث أنه لم يكن يتوقعها، مشيرًا إلى أنه كان يشاهد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وتفاجئ بوجود صورته واسمه وأنه حصل على المركز الثالث جمهوري.

وأوضح أن هذا العام كان صعبًا بداية من الكورونا وعدم انتظام الدراسة، مرورًا بتغير نظام الدراسة والإمتحانات والتي كانت جديدة على الطلاب، واصطدم بها الكثير في أيام الامتحانات، لافتًا إلى أنه كان يضع هدف الالتحاق بكلية الطب أمام عينه وكان توفيق من الله بأن يحقق حلمه.

ولفت إلى أن صعوبة الامتحانات أو سهولتها هو شيئ نسبي يختلف من طالب لآخر، ولكن على الجميع أن يؤدي ما عليه، وأن يكون لكل طالب نظام في المذاكرة الذي يناسبه، لافتًا إلى أن الثانوية العامة تتطلب طالب مرن مع جميع التغيرات التي تمر عليه، وهي مرحلة يجب أن نخرج منها بأقل الخسائر وفضل النتائج والتي هي المجموع الجيد لنُقبل على مرحلة جديدة.

وقالت والدة أحمد، طبيبة بشرية، إنها تفتخر بنجلها على مدار المراحل التعليمية المختلفة بداية من الإبتدائي وحتى الثانوي، حيث أنه كان متفوق دائمًا، حتى كلل الله هذا النجاح والتفوق على مدار أعوام بشيئ نفتخر به جميعا بأن يكون بين أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأضافت لـ« الدستور» أنه برغم تفوق نجلها إلا أنها كانت تتابعه بإستمرار، حيث أن للأسرة دور مهم في نجاح وتفوق الأبناء، لافتة أن هذا العام كان صعب للغاية بين الخوف والقلق من فيروس كورونا ومحاولة إيجاد البديل عن المدرسة سواء بالدراسة أون لاين أو الدروس، قائلة بفضل الله مر العام والإمتحانات بسلام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس واللجان الامتحانية لسلامة الطلاب.

احمد طارق الثالث مكرر بالثانوية العامة