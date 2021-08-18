تغير طفيف فى سعر الدينار الكويتى الأربعاء 18-8-2021

شهد سعر الدينار الكويتي تغير طفيف اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 أمام الجنية المصري في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الماضي، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.

سعرالدينار الكويتى اليوم الأربعاء

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء ما بين 48.466 جنيه – 51.952 جنيه للشراء و52.311 جنيه - 52.447 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري من 52.0400 جنيه لـ 51.952 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع من 52.3835 جنيه لـ 52.414 جنيه، وارتفع سعر بالبنك الأهلى المصري من 49.321 جنيه لـ 49.352 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 52.311 جنيه للبنكنوت، وارتفع سعر الشراء من 49.321 جنيه لـ 49.352 جنيه واستقر سعر البيع عند 52.311 جنيه تحويل".

سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر من 49.325 جنيه لـ 49.356 جنيه للشراء واستقر السعر عند 52.311 جنيه للبيع "بنكنوت"، وارتفع سعر الشراء من 49.330 جنيه لـ 49.361 جنيه وعند 52.311 جنيه للبيع تحويل، سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.447 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.466 جنيه للشراء و 52.344 جنيه للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.