مع مد إقامات الوافدين.. الريال السعودي يواصل استقراره اليوم

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

وجاءت مستويات شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الريال داخل بنك عوده عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسواق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، مرتفعًا 0.63% ليكسب 70.98 نقطة ويقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 6.2 مليار ريال.

مد إقامات الوافدين

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

