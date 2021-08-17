الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النصر للأعمال المدنية» تعقد جمعيتها العامة الأسبوع المقبل

البورصة
البورصة

تعقد شركة النصر للأعمال المعدنية، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتها العامة الأسبوع المقبل.

كشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للأعمال المدنية عن النصف الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة، على أساس سنوي، موضحة أنها سجلت صافي خسارة بلغ 9.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.87 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل لـ66.81 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 98.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أوضحت الشركة أن انخفاض الأرباح جاء نتيجة الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة وهذا ما ترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل ما أدى إلى انخفاض الربح.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، عن الربع الأول من العام الحالي، صافي خسارة بلغ 2.54 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 4.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 46.65 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 56.64 مليون جنيه خلال 2020.

النصف الشركات تراجع مستوى الاول بداية ماضي أرباح الاولى أدم

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