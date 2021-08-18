الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

هنيدى لطلاب الثانوية العامة: أنا مجموعى 57 %

محمد هنيدي
محمد هنيدي

تتصدر نتيجة الثانوية العامة في الوقت الحالي محركات البحث "جوجل"، وتحدث الجميع سواء كان من فنانين أو من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” عن المجموع، والجميع بدأ في إرسال التهاني لطلاب الثانوية ممن حصلوا على درجات مرتفعة، ومواساة الآخرين ممن لم يوفقوا في الحصول على درجات ترضيهم.

 

وهنأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة الخاصة بهم، مؤكدًا أن النتيجة مهما كانت غير مرضية للطالب أو الأهالي فهي ليست نهاية العالم، باعثًا برسالة تهئنة للجميع.

 

وتابع هنيدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا وقت الثانوي على أيامي كان مجموعي في النتيجة 57% في الثانوية العامة، وقدرت ادخل كلية الحقوق، ولكن دلوقتي انا فنان عشان دا اللي بحبه"، لافتًا إلى أن المجموع ليس نهاية العالم.

 

يجدر الإشارة إلى أنه يعرض للفنان محمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس" بطولة: "، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ"، ومن إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب، حول تحسين الذي يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة، ولديها طفل، ويعمل مديرًا لبيت الرعب في الملاهي، يتعرض لحادث يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخله عالم من الجن والعفاريت، ويتزوج منهم "نارمين"، قبل أن يكتشف حقيقتهم، ويسعى للقضاء عليهم عبر تعويذة يساعده والده في الوصول إليها.

 

وفي وقت سابق، قال الفنان محمد هنيدي عن مرحلة الثانوية العامة في أكتوبر 2016 خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي": “روحت مدرسة اسمها الثانوية الرياضية، وهي مدرسة داخلي في استاد القاهرة، وبقيت اتنقل من مكان لمكان ومن مدرسة لمدرسة لحد ما قدرت في الآخر أجيب مجموع 57٪”.

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