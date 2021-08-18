الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2.11 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدى تكافل حتى أغسطس الجارى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و 113 الفا و 418 مستفيدا، حتى منتصف أغسطس الجاري.

 

وأضاف التقرير الذى حصلت الدستور على نسخة منه، أن تكافل يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف، والدخل القليل، التى لا تمتلك عقارات أو حيازات زراعية، شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليه أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم “تكافل” للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللأزمة لأقرب وحدة شئون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

 

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول علي الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

 

واكدت القباج فى تصريحات أن الرئيس وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة حتى التعليم الجامعي ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، مضيفة أن الرئيس وافق على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1٫5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.

 

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وصول الدعم النقدي إلى 3.8 أسرة مستفيدة حتى اغسطس الجاري، بما يشمل اكثر من 14 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

التضامن التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

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