محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مسائية استدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات بتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

وقاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الاجتماعية، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أى باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

وأمر اللواء أشرف عطية بطرح المساحات الفارغة كمحلات من خلال المزاد العلني، بجانب الالتزام بتوحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات، علاوة مد الأجزاء الغير مغطاة بالمظلات الخشبية عند تقاطع شارع الحديثة للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضاري للسوق.

وشدد بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن ولاسيما مع قرب انطلاق الموسم السياحى الجديد على أن يكون هناك تنسيق مباشر بين مسئولي الشركة والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات لنهو الأعمال على أكمل وجه ، وخلال جولته الميدانية أستجاب محافظ أسوان لبعض المطالب والشكاوى الجماهيرية حيث وجه المسئولين لسرعة إيجاد حلول جذرية لها.

جدير بالذكر أن حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بجانب اللواء عاطف عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى المحافظين حيث تناول الاجتماع سبل وآليات تنفيذ هذه الحملات لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا والعمل على نشر الوعي المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين، علاوة على تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا.

IMG-20210817-WA0065

IMG-20210817-WA0068

IMG-20210817-WA0069

IMG-20210817-WA0070

IMG-20210817-WA0070

IMG-20210817-WA0070

IMG-20210817-WA0070