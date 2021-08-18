«العلاج الحر» بالمنوفية تصدر قرارت صارمة بغلق وإنذارات لعدد من المنشآت

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، حملة للمرور على مركز ومدينة بركة السبع، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وفريق العمل بالإدارة، وبمشاركة أعضاء العلاج الحر بالإدارات ومفتشي إدارة الصيدلة وإدارة مكافحة العدوى، حيث تم المرور على (١٠٠) منشأه خلال يوم الإثنين الموافق ١٦ أغسطس، وتم غلق (٩) منشآت.

كما أكدت الدكتورة شيرين مسعد، من وحدة العلاج الحر، أنه سيتم استصدار قرار غلق لـ(٨) منشآت، وتم إنذار (٢٨) منشأة، وعدد المنشآت المطابقة للاشترطات (٥٥) منشأة، ولم يتم تحرير محاضر مع إدارة الصيدلة، كما تم رصد ١٢ منشأة مخالفة لسياسات مكافحهذة العدوى، و١٢ منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص، و(١٠) منشآت مخالفة لوجود عمالة غير مؤهلة.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا علة حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، تقدم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل محمود جودة، بالشكر والتقدير لأعضاء إدارة العلاج الحر على مجهوداتهم في الحملات الموسعة خلال الأيام السابقة، مؤكدًا على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، كما لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وكان ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وتحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.