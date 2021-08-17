بتوجيهات الرئيس السيسي.. «حياة كريمة» تتكفل بالطالبة ندى حربي أولى الدبلومات

أعلنت مبادرة حياة كريمة التكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع ٩٩٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقررت مؤسسة حياة كريمة التكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة تكريماً لتفوقها العلمي.