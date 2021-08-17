ضبط ترامادول وليريكا بحوزة عاطلين قبل ترويجها في البساتين

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الترامادول والليريكا بمنطقة البساتين.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام و المعصرة حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الترامادول والليريكا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.