«حماة الوطن» يهدي درع الحزب لمفتي الجمهورية بمناسبة تجديد الثقة

هنأ حزب حماة الوطن فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي له لمدة عام في منصبه.

وقدم وفدا من الحزب درعا تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي له لمدة عام في منصبه. خلال زيارته اليوم برئاسة اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، وحضور الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والعميد أحمد ثمرات، عن أمانة المراسم بالحزب.

ووجه فضيلة المفتي خلال اللقاء الشكر للسيد الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، على تقديره لجهود كافة قطاعات الدولة، وتواصل الحزب الدائم مع كافة القطاعات وكافة القضايا وأيضا التواجد بكافة المناسبات.

كما وجه الشكر لكافة القيادات الحزب لدورهم الفعال والبناء ودور الحزب في مختلف قطاعات المجتمع المصري، مؤكدا على مزيد من التعاون الفترة المقبلة في القضايا التي تهم المجتمع المصري.

وكان قد أكد الحزب أن قرار الرئيس يدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل محاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

ويضيف الحزب أن دار الإفتاء تقوم بدور هام وعظيم في دعم الفكر الوسطي ومواجهة كل فكر وفتوى متطرفة، حيث دشنت الدار مرصدًا لمكافحة الفتاوى المتشددة والتطرف، يهدف لرصد الفتاوى التكفيرية على مدار 24 ساعة، ويتم التحليل لتلك الفتاوى والرد عليها، وذلك إيمانًا منها بدور الفتوى في تبصير الرأي العام.

ويشير الحزب إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير في المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

وكان قد هنأ حزب حماة الوطن الفرق الرياضية من "لاعبين ولاعبات وأطقم تدريب" الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠"، وذلك بمناسبة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم صباح اليوم بقصر الاتحادية.