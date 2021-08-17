الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي المتمردة خسائر في مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

كبد الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران خسائر في غرب محافظة مأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت): أن الجيش اليمني نفذ كمينا محكما لمجموعة من مليشيا الحوثي، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة المشجح، وتدميرعربات تابعة لها.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قد شنت غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات الميليشيا، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكد الجيش اليمني، أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات في جماعة الحوثيون بجنوب غرب مأرب، معلنا "مقتل كل من كانوا في الاجتماع".

وعبر تغريدة له في تويتر: أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حيثيات هذه العملية قائلا: "طيران تحالف دعم الشرعية استهدف في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، اجتماعا لقيادات جماعة الحوثي في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب"، مؤكدا مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

الجيش اليمني إيران محافظة مأرب جبهة المشجح جبهة الكسارة

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الجيش المصرى

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