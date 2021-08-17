ردًا على النقيب الفرعي.. رجائي عطية: وافقت على غالبية طلبات مجلس شمال الجيزة

استعرض رجائي عطية، نقيب المحامين، تفاصيل الدعم المقدم من قبل النقابة العامة، لفرعية شمال الجيزة، وذلك ردا على نقيب شمال الجيزة ناصر متولي، الذي تحدث عن تجاهل النقيب العام لطلبات النقابة الفرعية.

وقال عطية في تصريحات له: في 23 فبراير الماضي أمرت بصرف 450 ألف جنيه من مخصصات نقابة شمال الجيزة، وفي 10 مايو الماضي وجهت بصرف دفعة ثانية بمبلغ 100 ألف جنيه، وإجمالي المخصصات المقدر لها 676 ألف جنيه، كما أمرت بصرف مبالغ أخرى بخلاف المخصصات تقدر بما يزيد عن 802 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نقيب شمال الجيزة ناصر متولي زاره ومعه معظم المجلس يوم 28/7 الماضي، ووافق على جميع الطلبات التي قدمت له، كما أشرّ على طلب مقدم يومها بزيادة المخصصات بالعرض على حسين الجمال الأمين العام ورئيس لجنة المخصصات للتكرم بالنظر في رفع المخصصات المقدرة لنقابة شمال الجيزة.

أما عن نادي المحامين النهري بالعجوزة، صرح نقيب المحامين، أنه في 23 فبراير الماضي أرسل له النقيب الفرعي خطابًا بشأن تطوير النادي، وأشرت عليه بأن تشكل لجنة من الأساتذة نقيب شمال الجيزة، ومحمود الداخلي وعبد الحفيظ الروبي، وأمين عام شمال الجيزة، لدراسة المطلوب للتطوير والتكرم بتجزئته إلى مراحل حتى يمكن تحمل التكلفة والعرض.