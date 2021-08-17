«صحة سوهاج»: تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن بلقاح كورونا منذ مارس الماضي

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تجاوز تطعيم 100 ألف مواطن بلقاحات كورونا بمحافظة سوهاج منذ بداية حملة التطعيم في مارس من العام الجاري.

وأشادت الدكتورة وكيل الوزارة بوعي المواطنين وحرصهم على أخذ اللقاح.

وأضافت الدكتورة كريمة حامد أن عدد المراكز الثابتة المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلغت 19 مركز لقاح منها 5 مراكز مخصصة للمسافرين.

كما تم نشر عدد من الفرق المتنقلة بجميع مراكز المحافظة للتيسير علي المواطنين في التسجيل وأخذ اللقاح ضمن خطة وزارة الصحة لوصول اللقاح لجميع المواطنين.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لنشر فرق التواصل المجتمعي بمراكز تلقي اللقاح بجميع مراكز تلقي اللقاح للتيسير على المواطنين خلال حصولهم على اللقاح وتنظيم توافد المواطنين وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المراكز وخاصة الحفاظ على التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة.

وناشدت وكيل صحة سوهاج المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح أو التوجه لأقرب فريق متنقل وأخذ اللقاح.

كما أكدت أن جميع اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين أو المسافرين وأن ما يتم تحصيله خاص باستخراج الشهادة الموثقة المؤمنة من مركز الإصدارات المومنة الذكية.

فيما قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تخصيص نسبة 5% لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة عند الإعلان عن تأجير محلات بالأسواق الجديدة في مختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في إطار دعم المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإقليم مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، لمناقشة أهم الموضوعات التي تخص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ سوهاج على اهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الأنشطة والخدمات وخطط المحافظة، والعمل على دمجهم بالمجتمع بالشكل الصحيح و إتاحة جميع الفرص أمامهم.