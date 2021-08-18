الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 للكليات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات سيكون 88.4% للعملي علوم و80% للرياضة و65.7% للأدبي، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة وأوائل الثانوية وإحصائيات النجاح والرسوب للعام الدراسي 2020/2021.

 

وأعلن وزير التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 /8 /2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 25 /8 /2021 وفقا للحد الأدنى التالي:-

 

تنسيق الثانوية العامة 2021 للكليات

-الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب22954

-الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293

-الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

تنسيق الثانوية العامة 2021 للكليات

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنسيق الثانوية العامة 2021 للكليات

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لـ طالبين ابني عضو مجلس نواب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريبهما ونشرهما نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميًا وتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.

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