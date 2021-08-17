الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جون كيربي: هناك ما بين 5 و10 آلاف أمريكي قرب العاصمة الأفغانية

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن هناك ما بين 5 آلاف و10 آلاف أمريكي قرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات صحفية: أنه “ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المواطنين الأمريكيين هناك لكننا على يقين بأنهم يقدرون بالآلاف”.

وذكر: أن "الأمريكيين في كابول لم يعودوا بحاجة لملاذ، حيث وزعت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تنصح فيها الأمريكيين بكيفية الاستعداد والتوجه إلى المطار، ومن ثم يمكنهم التحرك إلى هناك لاتخاذ الإجراءات الخاصة باستقلال رحلاتهم الجوية".

جون كيربى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كابول العاصمة الأفغانية

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