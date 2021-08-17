«أبوه اعترف عليه».. تفاصيل التحقيقات مع متهم بقتل جدته في البساتين

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، طالب للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل جدته وسرقة المشغولات الذهبية خاصتها بمنطقة البساتين.

القضية التى حصلت «الدستور» على أوراقها حملت الرقم 10610 لسنة 2021 جنايات البساتين، ومقيدة برقم 675 لسنة 2021 كلى حلوان.

أقوال والد المتهم

وجاء بأقوال "م.م"، 49 سنة، سائق، أنه بيوم حدوث الواقعة اتصل علمه بوفاة والدته المجني عليها فتوجه إليها وأيقن من أن الوفاة يوجد بها شبهة جنائية لوجود أثار خنق بمنطقة الرقبة للمجني عليها المار بيانها وعقب ذلك حضر رجال الشرطة مصطحبين إياه لديوان القسم واتصل علمه بأن مرتكب الواقعة هو نجله و اتهمه بقتل والدته المجني عليها و سرقة المشغولات الذهبية خاصتها.

وأضاف بكون نجله سيئ السلوك وأنه معتادة لتعطي جوهر الحشيش المخدر.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "زیاد م" 19 سنة - طالب "محبوس" لأنه في يوم ۷ أبريل۲۰۲۱ بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، قتل المجني عليها "زهيرة س" - عمدا مع سبق الإصرار غاية سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية وصمم على تحقيق المنية متخذا خطوات الشيطان سبيلا له متناسيا ما شرع الله من بر وإحسان فرسم مخطط إجرامي محكم نفذه بالتوجه لضحيته، حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنما علاقة القرابة بينهما فدخل قاصدا قتلها وحال مكوثه رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مخططه إلا انه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه کهولتها فأستل أداة (تالية الوصف) مطوقا عنقها بواسطته جاذبة طرفيه عاصرا إياه حتى خارت قواها قاصدا قتلها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

وارتكبت الجناية موضوع الاتهام السابق بقصد التأهب لإرتكاب جنحة السرقة التالي وصفها إذ أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان سرق المنقولات المبينة وصفة بالأوراق (مصوغات ذهبية) والمملوكة للمجني عليها من داخل العين مسكنها واختلسها لنفسة بنية التملك، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سلك كهربائى) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني.