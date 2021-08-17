محمد إسماعيل «نائب التنسيقية» يتفقد النادي المصري السكندري

واصل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية والتقى مع عدد من قيادات النادي المصري السكندري، للاستماع إلى مشاكلهم وتحدياتهم، والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة، ذلك بحضور رئيس النادي المصري السكندري وعدد من قيادات النادي.

النائب محمد إسماعيل

واستمرار لجهود نائب التنسيقية، كان قد خاطب النائب محمد إسماعيل، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للعمل على توفير مصادر للتغذية الأحمال المطلوبة للأعمال ورفع كفاءة الإضاءة العامة بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية، ذلك بعد تركيب 120 كشافا وتوقف استكمال خطة 500 كشاف للمنطقة بسبب مشكلة زيادة الأحمال.

النائب محمد إسماعيل

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية قد شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات .

كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعماد خليل، ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد، وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

وشهد اللقاء حضور نخبة من قادة الفكر من مختلف المجالات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية، وممثلي المجتمع المدني.