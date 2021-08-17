محافظ قنا: زيادة عدد المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين ضد كورونا

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لمركز لقاح صحة قنا، والتقى عددا من المواطنين المسافرين للخارج الراغبين فى الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، رفقة كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في خطوة سريعة لحل مشكلة تكدس المواطنين أمام مركز تلقي اللقاح، فى استجابة سريعة لاستغاثات المواطنين من شدة الزحام بمراكز تطعيم المسافرين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووعد محافظ قنا المواطنين بزيادة تخصيص أربعة مراكز تطعيم مسافرين أخرى بالمحافظة، مزودة بكافة الأطقم الطبية من كوادر بشرية كأطباء وصيادلة، وتمريض، وإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة، وتزويد الأماكن الجديدة بأحدث الإمكانيات وأجهزة الحاسب الآلي.

كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة، أن المديرية أعدت ثلاثة مراكز لاستقبال المواطنين لتلقي اللقاح وهم: مكتب صحة قنا ومكتب صحة نجع حمادي ومكتب صحة قوص، والتي يتوجب على المواطن التوجه إلى إحداها بجواز السفر الخاص به عقب وصول رسالة له بالموعد والمكان المحدد، وعند وصول المواطن يتم التأكد من البيانات الخاصة به ثم إعطاؤه اللقاح بعد إطلاعه على الموافقة المستنيرة يعقبه حصوله على الشهادة المؤمنة QR code بقيمة 250 جنيه مصري فقط.