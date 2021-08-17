الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حددها قانون التجارب السريرية.. تعرف على اختصاصات مجلس البحوث الطبية

التجارب السريرية
التجارب السريرية

حدد قانون التجارب السريرية والذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس البحوث الطبية.

حيث نصت المــادة 9 من القانون، على أن يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وهى كالآتي:

1 - إعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية.

2 - المراجعة النهائية للمخططات البحثية (البروتكولات) الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي لأي منها، بالموافقة على هذه المخططات

والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها، وذلك بعد استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة بما

يتسق واعتبارات ومقتضيات الأمن القومي.

3 - المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى بها البحوث الطبية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليا ودوليا وفقا لطبيعة المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المبحوث. 

4 - فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة، إلى المجلس بشأن الأبحاث

الطبية الإكلينيكية والبت فيها.

5 - إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو إنهائه مبكرا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثى (البروتوكول) أو التعديلات التى وردت عليه أو إذا ترتب عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي، مع منع الباحث الرئيسي أو الجهة البحثية التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

يُحصّل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز 250 ألف جنيه وفقاً لطبيعة البحث، ويُحصّل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدى حساب الخزانة العامة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس الوزراء، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

قانون التجارب السريرية مجلس النواب اختصاصات مجلس البحوث الطبية المعايير والضوابط الجهات البحثية البحوث الطبية الأبحاث الطبية الإكلينيكية

مواد متعلقة

حالة واحدة لمنعهم.. كيف يحدد منح الكلمة لأعضاء البرلمان بالمجلس؟

تعرف على اختصاصات الشعبة البرلمانية وفقا للائحة المجلس

برلمانى: الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الحالية في الدولة

برلمانية تطالب «الصحة» بزيادة عدد مراكز التطعيم ضد كورونا

حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان.. تعرف على موازنة المجلس وحساباته

التزام المعلن بتجنب أي سلوك خادع.. أبرز محظورات قانون حماية المستهلك

وفقًا للقانون.. تعرف على الحالات التى يقطع فيها المعاش المستحق

أهداف إنشاء معهد التدريب البرلماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)