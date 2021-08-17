«السياحة» تطالب المنشآت الفندقية بتخصيص أماكن وغرف للعزل

فور اكتشاف اي حالة كورونا

وجهت وزارة السياحة خطاب للمنشات الفندقيةً تطالبهم بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للمنشآت والأنشطة في خطابه لغرفة المنشأت الفندقية، إنه على جميع الفنادق والمطاعم ضرورة تطبيق قواعد وأساليب الوقاية من الأمراض وحماية السائحين والعاملين بصورة دورية ومنتظمة ومستمرة لتساهم في الجذب السياحي وتحد من المخاطر الصحية، كما يجب تخصيص مكان مؤهل للتعامل مع حالات السائحين سواء للعزل او العلاج او احتمال الحاجهللرعاية مركزة، مضيفا أنه يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية واتباع إجراءات العزل والمتابعة والعلاج لمن يظهر إيجابية نتيجة فحصه.