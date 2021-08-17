الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فور اكتشاف اي حالة كورونا

«السياحة» تطالب المنشآت الفندقية بتخصيص أماكن وغرف للعزل

عبدالفتاح العاصي
عبدالفتاح العاصي

وجهت وزارة السياحة خطاب للمنشات الفندقيةً تطالبهم بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للمنشآت والأنشطة في خطابه لغرفة المنشأت الفندقية، إنه على جميع الفنادق والمطاعم ضرورة تطبيق قواعد وأساليب الوقاية من الأمراض وحماية السائحين والعاملين بصورة دورية ومنتظمة ومستمرة لتساهم في الجذب السياحي وتحد من المخاطر الصحية، كما يجب تخصيص مكان مؤهل للتعامل مع حالات السائحين سواء للعزل او العلاج او احتمال الحاجهللرعاية مركزة، مضيفا أنه يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية واتباع إجراءات العزل والمتابعة والعلاج لمن يظهر إيجابية نتيجة فحصه.

السياحة تطالب المنشآت الفندقية بتخصيص اماكن وغرف للعزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري