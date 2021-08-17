التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

التسويق هو فن البيع. وبحسب تعريف بيتر دراكر، هو خلق الزبون «Create a customer»، ويكون بعرض المنتجات أو الخدمات بصورة تجذب الانتباه. وفى بعض الأحيان، يلجأ المسوِّقون إلى التلفيق: لفّق، يلفّق، تلفيقًا، فهو ملفق، بكسر وتشديد الفاء، ويقال لفَّق الشَّخْصُ الكلامَ أى اختلقه، زخرفه وموَّهه بالباطل. وهذا بالضبط هو ما فعلته يلدا حكيم، مذيعة «بى بى سى»، التى قرأنا أنها «وجدت نفسها، فجأة، فى مواجهة سبق صحفى وموقف صعب فى آن، عند رن تليفونها المحمول على الهواء مباشرة، وكان المتصل المتحدث الرسمى باسم حركة طالبان».

المنتَج، الذى قامت هيئة الإذاعة البريطانية بتسويقه، أيضًا عبر موقعها الإلكترونى، اشترته صحف ومواقع إلكترونية عديدة، بريطانية، دولية ومصرية، ذكرت، أو باعت هى الأخرى لقرائها، أن يلدا حكيم فتحت تليفونها المحمول بعد رنينه، وفوجئت بأن المتصل هو سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان. مع إشارة، إلى أنها مولودة فى أفغانستان، وفرّت مع أسرتها، إلى باكستان، حين كان عمرها ستة أشهر، سيرًا على الأقدام، أو على ظهور الخيل، أو بالاعتماد على مهربى البشر. ثم تبنتهم أسرة أسترالية، ونقلتهم معها إلى ولاية نيو ساوث ويلز. و«على خلفية المكالمة المفاجئة، أشاد زملاء يلدا حكيم برباطة جأشها ولاستيعابها الموقف بسرعة»!

الأمر المفاجئ هو غير المتوقّع، أو الذى لم يكن منتظرًا. وهو ما لا ينسحب على ذلك الاتصال التليفونى، أو ما جاء فيه، لأن قليلًا من البحث سيقودك إلى تقرير مصور، عرضته «بى. بى. سى»، الخميس الماضى، أى منذ أقل من أسبوع، ستجد فيه «يلدا» تحاور «شاهين» نفسه، وجهًا لوجه، وستجد إجابات الأخير تشبه تلك التى جاءت فى الاتصال المفاجئ: «حدث بعض الأخطاء فى الماضى لكننا تعلمنا منها. كنا حديثى العهد بالحكم.. هدفنا ليس منع الفتيات من التعليم. بالطبع التعليم مهم وهو حق للفتيات. وعندما يتعلمن فمن حقهن أيضًا أن يعملن. وبالنسبة للرجم، أنا لست عالم دين. لكن على حد علمى هناك صعوبة شديدة لإثبات أى فعل تستحق عليه المرأة هذه العقوبة إن لم يكن مستحيلًا فهو صعب للغاية».

من المكتوب على الشاشة، ستعرف أن مذيعة «بى. بى. سى» حاورت المتحدث الرسمى باسم «طالبان» فى العاصمة القطرية الدوحة، مقر المكتب السياسى للحركة. قبل أن تنتقل إلى أفغانستان، وتلتقى «مولانا محمد»، القيادى فى الحركة، الذى جرى تعريفه بأنه «مسئول عن ٣٠٠ مسلح فى ولاية هلماند»، ويدور بينهما الحوار التالى:

ـ إذا تحدثنا عن النظام والقانون والعدالة، ما هى عقوبة من يسرق أو يزنى؟

ـ كل ذلك ذكر فى القرآن، إذا سرق أحدهم على سبيل المثال فعقوبته هى قطع يده ورجله من خلاف، وإذا ارتكب الزنا فيجب رجمه حتى الموت.

ـ فى قريتك ومقاطعتك، هل تذهب الفتيات إلى المدرسة وحتى أى سن؟

ـ لا تذهب فتاة واحدة إلى المدرسة فى قريتنا أو فى كل المقاطعة، لأننا فى منطقة نائية ولا توجد مدرسة قريبة، وحتى إذا كانت موجودة لم نكن لنسمح بذلك.

بعد كلام «مولانا محمد» المختلف كليًا عن مراوغات «شاهين»، قال لها أمرالله صالح، نائب الرئيس الأفغانى، إن «المجموعة الموجودة فى الدوحة هم واجهة خادعة لحقيقة مظلمة للغاية هى طالبان». وحين سألته: «من وجهة نظرك، هل تغيروا؟»، أجاب: «لا.. لم يتغيروا، بل أصبحوا أكثر وحشية وخداعًا». ومع ذلك، أتاحت «يلدا» للمتحدث باسم طالبان تسويق الحركة، كما وجدتها فرصة لتسويق نفسها، وإعادة استغلال أصولها الأفغانية!

المولودة فى ٢٥ يونيو ١٩٨٣، التى فرت أسرتها من أفغانستان قبل ظهور حركة «طالبان» بأكثر من ١٠ سنوات، عادت إلى كابول، سنة ٢٠٠٨ لعمل تقريرها الأول لمحطة «إس بى إس» الأسترالية. وللمحطة نفسها، أجرت، سنة ٢٠١١، حوارًا مع انتحارى فاشل بأحد السجون الأفغانية، وفى مارس ٢٠١٢، زارت قرية فى ولاية قندهار، أطلق فيها جندى أمريكى الرصاص على مدنيين أفغان. وبعد ٦ أشهر من ظهورها الأول على شاشة «بى بى سى»، حاورت، فى أكتوبر ٢٠١٣، الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مذيعة «بى بى سى»، التى قيل إنها فوجئت، فى الاستوديو، باتصال تليفونى من المتحدث باسم طالبان، الذى حاورته، فى الدوحة، وجهًا لوجه، منذ أيام، نزلت، سنة ٢٠١٨، ملعب «العمل الخيرى»، وأطلقت «مؤسسة يلدا حكيم»، لدعم تعليم الفتيات الأفغانيات، مسجلة فى المملكة المتحدة، برقم ١١٧٣٣٤٣٤، ولها موقع إلكترونى، يطالبك بالتبرع لـ«تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية الأفغانية»، ويعلن، منذ نوفمبر الماضى، عن المنحة الدراسية الثانية، للحصول على درجة البكالوريوس فى جامعة جورج تاون بالعاصمة القطرية!