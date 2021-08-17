الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة مهندس داخل غرفته بالدقهلية

جثة
جثة

عثر الأهالي على جثة مهندس مدني داخل شقة سكنية أعلى عمارة سكنية بناحية مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بخروج رائحة كريهة من غرفة كائنة على سطح العقار، ملكه ومستأجرة لشخص يدعى عصام ع 52 سنة مهندس مدني حر. 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص ومقابلة المبلغ وبسؤاله قرر بأنه قام بفتح باب الغرفة، الذي كان مغلقًا من الداخل وجد المذكور بداخله متوفى. 

وأضاف المبلغ أن المتوفى لم يخرج من الغرفة منذ نحو خمسة أيام، ولم يقم أحد بزيارته، وبالمعاينة تبين أن الحجرة بسطح عقار مكون من 5 طوابق، وتبين وجود جثة المذكور على سرير النوم يرتدي ملابسه كاملة في حاله تعفن، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية. 

كما تبين سلامة الباب والنافذة الخاصة بالحجرة، ووجود متعلقاته الشخصية، وبسؤال ابنة شقيقة المتوفى قررت بأن خاله المتوفى يقيم  بمفرده، ويعاني من بعض الأمراض النفسية، ويعالج طرف أحد الأطباء بمدينة المنصورة، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في وفاته جنائية.

وتبين من تقرير الطبي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية التنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

جثة مهندس الدقهلية هبوط حاد جثة مهندس مدني داخل شقة مدير أمن الدقهلية

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وائل لطفي

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